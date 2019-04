Punkt als "Belohnung"

Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth führten am Donnerstag in den Morgenstunden eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 303 zwischen Stadtsteinach und Marktrodach durch. Insgesamt 738 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 29 Verkehrsteilnehmer hielten sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 Stundenkilometern. 25 von ihnen kamen mit einem Verwarnungsgeld bis 55 Euro davon, die restlichen vier müssen mit einer Bußgeldanzeige rechnen. Der flotteste Fahrer war mit 111 Sachen unterwegs, als es blitzte. Auf ihn kommen ein Bußgeld von 120 Euro und ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zu. pol