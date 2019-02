Punkrock "Bei Adam"

Die Coburger Punkrock-Band "Katastrophen-Kommando" will am morgigen Samstag, 2. Februar, in der Coburger Kultkneipe "Bei Adam" das Publikum wieder begeistern. Mit ihrer mitreißenden Show, bei der sie die besten Songs der "Toten Hosen" präsentieren, ist es schwierig, ruhig sitzen zu bleiben. Die fünf begabten Musiker aus dem Landkreis Coburg sind in ganz Bayern mittlerweile jedem Punkrock-Fan ein Begriff und ihre Konzerte ein unvergessliches Erlebnis. Als Vorband spielt die Gruppe "Vanitas" aus dem Landkreis Bamberg. Der Beginn des Konzerts ist um 21.30 Uhr. red