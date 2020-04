Pumpen-Defekt in Ebern rasch behoben

Am Osterwochenende war im Eberner Stadtgebiet Wasser-Sparen angesagt, denn eine Pumpe des Brunnens "Herrenbirke" des Eberner Wasserwerks fiel am Gründonnerstag aus. Daher erfolgte die Versorgung mit Trinkwasser laut Mitteilung des städtischen Bauamts nur mit dem zweiten Brunnen. Die Versorgung mit Trinkwasser, so hatte Bauamtsleiter Martin Lang mitgeteilt, sei gesichert.

Jedoch bat die Stadt Ebern um einen sehr sparsamen Umgang mit dem Trinkwasser. Gerade am sonnigen und warmen Osterwochenende sei auf Gartengießen, Rasensprengen, Autowaschen und ähnliches zu verzichten.

Die städtischen Arbeiter legten sich ins Zeug, um die Reparatur der defekten Brunnenpumpe noch vor den Ostertagen hinzubekommen. Bereits am Samstag gegen Mittag konnte Bürgermeister Jürgen Hennemann via Facebook Entwarnung geben. Der Schaden war behoben. Bis aber die Ergebnisse der bakteriologischen Untersuchung eingegangen waren, dauerte es bis zum Sonntag. Erst dann konnte der Brunnen wieder ans Netz gehen. Inzwischen läuft die Wasserversorgung laut Mitteilung der Stadt wieder mit Normalbetrieb. eki