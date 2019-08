Puma begrüßt 15 Auszubildende

15 neue Auszubildende und duale Studenten starten am 2. September beim Sportartikelhersteller Puma in ihr Berufsleben. Das berichtet die Firma in einer Pressemeldung.

Während die neuen Auszubildenden in den Bereichen Industriekaufmann/ -frau, Einzelhandel, und Fachinformatik für Systemintegration in ihr Berufsleben starten, studieren die dualen Studenten in den Fächern International Business, Marketing, Accounting und Controlling, Logistik, Textilmanagement und Human Resource Management an den DHBW-Standorten in Stuttgart, Lörrach, Heidenheim, Ravensburg und Mannheim. Nach Studium und Ausbildung gibt es für die "Future Champions" die Möglichkeit, fest in das Berufsleben bei Puma zu starten. Um ihnen zunächst den Einstieg so angenehm wie möglich zu machen, wird ein Willkommens-Programm organisiert. Highlight ist eine zweitägige Fahrt an den Brombachsee, "Der Start ins Berufsleben ist für junge Menschen ein wichtiger Schritt. Durch verschiedene Willkommens-Aktivitäten erleichtern wir unseren Future Champions den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt und unterstützen sie so bei einem optimalen Arbeitsbeginn," sagt Dietmar Knöß, Global Director Human Resources. red