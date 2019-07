Pünktlich zu Sommerferien: Der neue "Däumling" ist da

Der Familienpass "Däumling" ist ein Produkt der Familienregion von Stadt und Landkreis Bamberg und garantiert jede Menge Spiel, Spaß und Spannung. Er unterstützt Familien aus der Region bei der gemeinsamen Freizeitgestaltung. Auf knapp 200 Seiten bietet er der Mitteilung aus dem Rathaus zufolge spannende Ausflugstipps für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung. Gleichzeitig können Familien mit seinen attraktiven Ermäßigungs- bzw. Nutzungscoupons bei rund 150 Angeboten bis zu 500 Euro sparen.

Der Familienpass "Däumling" kostet 5 Euro, jeder Pass gilt für maximal zwei Erwachsene und vier Kinder bis einschließlich 17 Jahren. Ab dem fünften Kind erhält eine Familie beim Kauf eines "Däumlings" einen zweiten gratis dazu.

Der Däumling ist ab 15. Juli bei folgenden Verkaufsstellen erhältlich: Infothek im Rathaus am ZOB und am Landratsamt Bamberg, Rathäuser in den Gemeinden, Jugendamt im Rathaus am ZOB der Stadt Bamberg, Jobcenter von Stadt und Landkreis Bamberg, Stadtbücherei Bamberg, Bambini-Kinderwelt, Buchhandlung Osiander am Grünen Markt und im Market-Center, Familienstützpunkt Kinderhaus Frensdorf, Karstadt, Mütterzentrum Känguruh, Rewe Rudel, Ertl-Zentrum Hallstadt (Spielwarengigant und Bastelparadies), Franky-Land Kinderspielparadies, Filialen der Sparkasse Bamberg und der VR-Bank in Stadt und Landkreis Bamberg.

Weitere Informationen zum Familienpass Däumling gibt es im Internet unter www.daeumling-bamberg.de. red