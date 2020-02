Publikum soll die Wettkämpfe der Schützengesellschaft verfolgen können

Ein Finanzpaket für die nächsten zehn Jahre schnüren die Mitglieder der Schützengesellschaft Ebersdorf, um im Rahmen einer Generalsanierung moderne Trainings- und Wettkampferlebnisse mit schnelleren Auswertungen zu schaffen und sportlich auch weiterhin auf dem derzeitigen Level antreten zu können. Damit soll künftig auch die Durchführung höherklassiger Wettkämpfe mit Zuschauerplatzangeboten im eigenen Domizil möglich sein.

Bei der Hauptversammlung stellte Oberschützenmeister Torsten Spickmann die geplanten Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen der Schießstände vor. Einstimmig sprachen sich die Anwesenden für die Umsetzung und für eine Kreditaufnahme aus, um auch weiterhin den Schießsport vernünftig, richtlinienkonform sowie den neuen gesetzlichen Auflagen entsprechend ausüben zu können. "Der Umbau ist zwingend erforderlich. Im 25- und 50-Meter-Stand ist dieser sogar behördlich gefordert", betonte der Oberschützenmeister. Innerhalb der nächsten drei Jahre müssten diese beiden Stände modernisiert werden, um sie auch künftig nutzen zu können. Unter anderem wird die Schießbahn des Zehn-Meter-Standes für Druckluftwaffen um 90 Grad gedreht. "Wir schießen künftig in Richtung Flachdach und nicht mehr in Richtung Frankenland-Halle", erklärte Torsten Spickmann zur Orientierung. Dadurch werde Platz für zwölf Schützen (bisher zehn Schießstände) sowie für Zuschauer geschaffen. Die Auswertung werde elektronisch erfolgen. Jede Hilfe sei willkommen.

Bereits erneuert wurde die Beleuchtung der Stände, was sich ausgezahlt hat. Der Bayerische Jagdverband konnte als neuer Mieter gewonnen werden.

Dass die Mitglieder hinter der Maßnahme stehen, zeigte sich im einstimmig gefassten Beschluss und in Spenden, die spontan bei der Versammlung gegeben wurden. An Gesamtkosten für Umbau und Modernisierung der Schießstände sind circa 85 000 Euro geplant. Einen Zuschuss wird es auch vom Bayerischen Sportschützenbund in Höhe von 25 Prozent geben.

Schatzmeisterin Petra Esau ist zuversichtlich, dass die finanzielle Belastung machbar ist. Trotzdem müsse weiterhin gespart und nach Sponsoren Ausschau gehalten werden, sagte sie. Da die Anforderungen und die Komplexität der Themen weiter zunähmen, seien die Arbeiten an einen Steuerberater übergeben worden.

"Mit dem Aufstieg unserer Luftpistolenmannschaft in die 2. Bundesliga ist uns ein Highlight in der Vereinsgeschichte gelungen", erinnerte Spickmann in seinem Bericht an den tollen Erfolg des Teams, das inzwischen wieder abgestiegen ist. Ein voller Erfolg sei der Heimkampf in der Frankenland-Halle gewesen. Die Platzierungen der Teams in den Tabellen seien sehr gut, berichteten Schützenmeister Jürgen Franke und Sportlerin Lisa Kuhnlein. Bei den Gaumeisterschaften seien acht erste Plätze nach Ebersdorf gegangen. Bei den "Oberfränkischen" seien es fünf gewesen. Bis auf deutscher Ebene seien Aktive angetreten.

Gesellige Aktivitäten, wie das Schützenfest in kleinem Rahmen, rundeten das Jahr ab.

Der Oberschützenmeister dankte allen Helfern und Unterstützern.

Nachdem der Mitgliederstand um neun auf 131 zurückgegangen sei, müssten hier Anstrengungen unternommen werden, um diesen Trend zu stoppen.

Eine Änderung gibt es laut Spickmann ab diesem Jahr für die Vereinsmeisterschaften, die nicht mehr mit den Ortsmeisterschaften zusammen geschossen werden. Ab sofort kann bis zum 1. September jeder die Vereinsmeisterschaft nach Anmeldung schießen.

Bürgermeister Bernd Reisenweber erklärte, dass auch die Gemeinde einige Bauvorhaben umsetze. Für die Maßnahmen der Schützengesellschaft gebe es nach den Gemeinderichtlinien einen zehnprozentigen Zuschuss. Ein Lob richtete er an die Führungsriege, die sehr gute Arbeit leiste. ake