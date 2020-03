Publikum hat keinen Zutritt

Vor dem Hintergrund der Empfehlungen der bayerischen Staatsregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie schließt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Würzburg-Schweinfurt ihre Geschäftsstellen in Würzburg und Schweinfurt für den Publikumsverkehr. Dies teilten die Verantwortlichen am Freitag mit. Die Regelung startet am Montag, 23. März, und gilt zunächst bis auf Weiteres. Die IHK-Mitarbeiter sind während der Geschäftszeiten telefonisch unter ihrer Durchwahl oder über die Zentrale, Tel.: 0931/419 40 (Würzburg) oder Tel.: 09721/784 80 (Schweinfurt), sowie per E-Mail erreichbar.

In wichtigen Fällen, etwa zur Ausstellung dringend benötigter Außenwirtschaftsdokumente, können über oben genannte Telefonnummern auch persönliche Einzeltermine vereinbart werden. Die IHK empfiehlt hier aber vorrangig eine Umstellung auf die Online-Lösung "Elektronisches Ursprungszeugnis" (e.UZ). Das elektronische Antragsverfahren ist auch für Firmen gedacht, die nur gelegentlich Exportbescheinigungen benötigen. Es ist im Normalfall innerhalb weniger Stunden einzurichten. Informationen dazu gibt es unter Tel.: 0931/ 419 42 74 und Tel.: 09721/ 784 83 10 sowie im Internet unter www.wuerzburg.ihk.de/international/news

Speziell für Fragen der IHK-Mitglieder im Corona-Kontext, etwa zu Rechtsfragen oder zu Finanzhilfen und Fördermaßnahmen für Unternehmen, unterhält die IHK unter Tel.: 0931/419 48 00 eine Corona-Hotline. Die Rufnummer ist während der Geschäftszeiten der IHK (montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr) durchgehend besetzt. Darüber hinaus finden Unternehmen nach wie vor Informationen auf dem IHK-Corona-Infoportal unter: www.wuerzburg.ihk.de/coronavirus sek