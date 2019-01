Pubertät: Zeit der Krisen und Chancen

Die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes in Herzogenaurach bietet Eltern von jugendlichen Kindern die Möglichkeit, sich unter fachlicher Anleitung mit folgenden Themen zu beschäftigen: Was ist in der Pubertät bei den Jugendlichen los? Welche Veränderungen bringt diese Lebensphase für Eltern mit sich? Wie ist ein gutes Zusammenleben in der Familie doch möglich? Die Veranstaltung mit der Diplom-Sozialpädagogin Herta Görlich findet statt am Montag, 11. Februar, um 20 Uhr in der Erziehungsberatungsstelle Herzogenaurach, Anna-Herrmann-Straße 3. Um telefonische Anmeldung unter 09132/8088 wird gebeten. red