Pubertät ist für alle ein Abenteuer

Die Caritas-Beratungsstelle für Familien - Kinder, Jugendliche, Eltern - bietet in Kooperation mit dem Familienbund der Katholiken/Diözese Würzburg und dem "living-room - Offene Ganztagsbildung am Schulzentrum Haßfurt" einen Elternkurs mit dem Thema "Abenteuer Pubertät" an. Dieser "Kess-Kurs" richtet sich im Gegensatz zu "Kess-erziehen" (Eltern von drei- bis zwölfjährigen Kindern) an Väter und Mütter mit Kindern und Jugendlichen im Alter von elf bis 16 Jahren und stellt die Lebensphase der Pubertät in den Mittelpunkt. Er findet an fünf Abenden jeweils ab 19.30 Uhr im Caritashaus in der Oberen Vorstadt 19 in Haßfurt statt. Termine sind donnerstags 7. und 14. November sowie dienstags 19./26. November und 3. Dezember. Der von der Religionspädagogin und Kess-Trainerin Angelika Reinhart geleitete Kurs wurde durch den Familienbund der Katholiken der Diözese Würzburg entwickelt und wird von dort finanziell gefördert.

Informationen über den Elternkurs "Abenteuer Pubertät" können einem Flyer entnommen werden, der ein Anmeldeformular beinhaltet. Einzelheiten kann man im Caritashaus in Haßfurt erfragen (Telefon 09521/6910).

Zeit des Aufbruchs

Pubertät - das ist für Eltern wie für Jugendliche eine Phase des Aufbruchs, risikoreich und anstrengend, aber zugleich gibt es viel Schönes neu zu entdecken. Der Kurs "Abenteuer Pubertät" vermittelt Müttern und Vätern Wege, Konflikte mit dem Kind oder Jugendlichen gemeinsam anzugehen und zu lösen. Mit Hilfe von Impulsen, Übungen und im Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern können Fähigkeiten und Kompetenzen in der Erziehung erweitert werden. Die Themen sind: "Das positive Selbstwert- und Lebensgefühl des heranwachsenden Jugendlichen fördern" - "(Störende) Verhaltensweisen von Jugendlichen anders verstehen und angemessen darauf reagieren" - "Die Spannung zwischen Abgrenzung und Gemeinschaft als Familie aushalten und kooperativ gestalten" - "Grenzen respektvoll setzen" - "Die Entwicklung des Sohnes/der Tochter zu einem eigenständigen, verantwortungsvollen und lebensfrohen Menschen fördern". red