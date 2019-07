Psychologen sprechen über Stressbewältigung

Der Förderverein Patientenclub-Besucherdienst Bamberg lädt am kommenden Montag, 15. Juli, um 18 Uhr zu zwei Vorträgen in die Evangelische Studierendengemeinde (ESG) am Markusplatz 1 in Bamberg ein. Diplom-Psychologin Knarik Martirosyan spricht zu dem Thema "Klinische Hypnose gegen Stress". Anschließen referiert M. Sc. Psychologin Mona Luft vom Weiterbildungszentrum Cip in Bamberg zu dem Motto "Psychotherapie bei Stresssituationen". Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es bei Heike Nofal, Telefon 0951/5193029, oder im Internet unter der Webadressse www.foerderverein-patientenclub.de/veranstaltungen. red