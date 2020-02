Psychoduell im Theater

Patrick Dollmann und Julian Schneider (unser Foto) zeigen am Samstag, 29. Februar, unter der Regie von Thomas Rohmer in dem Zweipersonenstück "Ein Deal nach Hitchcock" ein Psychoduell um den perfekten Mord. Die Aufführung findet um 19.30 Uhr im Bad Kissinger Kurtheater statt. An diesem Abend wird es hochspannend: In der Praxis des Psychoanalytikers Salomon sitzt ein Mann, der behauptet, einen Deal mit ihm abgeschlossenen zu haben, für den ein von Alfred Hitchcock verfilmter Highsmith-Krimi die Vorlage liefert. Darin geht es um nichts weniger als den perfekten Mord. Der aufs Äußerste konzentrierte Psychothriller konfrontiert zwei ebenso starke wie undurchschaubare Charaktere, und bis zum überraschenden Schluss fragt sich der Zuschauer, wem von beiden er Glauben schenken soll. Ein starkes Zweipersonenstück, das dem Stoff durch Ansiedlung in einer Therapeutenpraxis zusätzliche Tiefe abgewinnt. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971/804 84 44 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de). Foto: Nicolaj Kovacic