Psycho-Duell im Theater Baumann

Ein Literatur-Nobelpreisträger, der ein erklärter Menschenfeind ist, und ein Provinzjournalist treffen im Theater Baumann aufeinander. Was anfänglich unspektakulär erscheinen mag, entwickelt sich im Lauf der Handlung jedoch zu einem Psycho-Duell, das voll überraschender Wendungen und Entwicklungen steckt. "Enigma" heißt das Zwei-Personen-Stück aus der Feder des französischen Autors Eric-Emmanuel Schmitt, mit Rüdiger Baumann und Markus Schmitt in den Rollen. "Es ist ein Stück mit einer dramatischen Entwicklung, sehr spannend und sehr tiefgründig", verrät Rüdiger Baumann.

Er spielt den berühmten Nobelpreisträger Abel Znorko, der Fische und Menschen für die langweiligsten Wesen auf dieser Erde hält. Zurückgezogen lebt er auf einer einsamen Insel im hohen Norden Norwegens und ist sich selbst genug. Er hasst Journalisten, und so ist es verwunderlich, dass er eines Tages dem Provinz-Journalisten Erik Larsen ein Interview gewährt. Znorko demütigt den Journalisten, er macht sich über ihn lustig und schockiert ihn, aber als Larsen gehen will, hält er ihn zurück. In die Beweggründe erhält der Zuschauer im Laufe des Stücks ebenso Einblick wie in die tiefe Psyche der beiden Charaktere.

Thomas Engel hat Regie geführt und aus den beiden Darstellern alles herausgeholt.

Anstrengend und bereichernd

"Anfangs haben wir fünf Tage lang nur Charakterstudien gemacht", erinnert sich Markus Schmitt. "Thomas Engel wollte, dass wir zum Wesen dieser Figuren vordringen", ergänzt Rüdiger Baumann. Beide empfanden die Arbeit mit dem Regisseur als wirklich anstrengend ("Wir waren ausgelaugt"), aber auch als unglaublich bereichernd.

Das Ergebnis präsentieren die beiden Darsteller ihrem Publikum ab Sonntag, 19. Januar ab 17 Uhr auf der Baumann'schen Bühne.