Psychische Störungen im Alter erkennen

Psychische wie körperliche Abbauprozesse gehören zum Altern. Ein Vortrag des Sozialpsychiatrischen Dienstes "Insel", Fachbereich Gerontopsychiatrie, mit dem Titel "Ach, ich werde halt alt!", möchte die Aspekte "normalen Alterns" wie auch des Alterns durch Erkrankungen zeigen. Darüber hinaus vermittelt er einen Überblick über psychische Störungen im Alter und deren Behandlungsmöglichkeiten. Einen besonderen Schwerpunkt bildet dabei die Altersdepression in Abgrenzung zur Demenzerkrankung. Eva Dull, Psychologin und Gerontopsychotherapeutin, wird darüber am Montag, 11. März, um 17 Uhr in der "Insel"-Begegnungsstätte , Bamberger Straße 21 in Forchheim, referieren. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Es ist keine Anmeldung erforderlich. red