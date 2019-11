PSV will zurück in die Erfolgsspur

Am Samstag haben die Kegler des PSV Franken Neustadt endlich mal wieder Heimrecht in der 2. Bundesliga der DCU.

Ab 14 Uhr gastiert der SV Pößneck in der Frankenhalle. Die Mannen um Michael Lohrer wollen dabei den dritten Heimsieg einfahren.

2. DCU-Bundesliga

PSV Franken Neustadt - SV Pößneck

"Zuletzt lief es nicht wirklich rund. Die Niederlage in Zöllnitz und der Spielausfall in Geraberg haben uns nicht wirklich in die Karten gespielt", erklärt Bastian Bieberbach und sieht den Druck nun bei seiner Mannschaft: "Wenn wir bis zum Ende oben mitmischen wollen, dann brauchen wir einen starken Jahresendspurt."

Die Puppenstädter haben noch dieses Jahr die schweren Auswärtshürden beim Spitzenreiter in Bayreuth und bei den heimstarken Gerabergern vor sich. Aber zuvor muss die Hausaufgabe zu Hause gegen Pößneck gemeistert werden. Die Thüringer sind nach dem Ausfall ihres Topspielers Daniel Stenzel deutlich geschwächt. Daher gehen die Franken selbstbewusst, aber nicht überheblich in die Partie:

"Wir wollen uns zu Hause weiter steigern." Michael Moosburger gibt nach den 5536 und 5574 diesmal die 5600 als Ziel vor. Personell kann Jürgen Bieberbach auf die gewohnten sechs Akteure zurückgreifen. So werden Michael Moosburger und Sascha Hammer beginnen. In der Mittelachse spielen Jürgen und Bastian Bieberbach und am Schluss sollen Michael Lohrer und Jochen Geiger die Punkte und das passende Ergebnis einfahren.

Aufgebote

PSV Franken Neustadt: Michael Moosburger (Auswärtsschnitt 969), Sascha Hammer (921), Jürgen Bieberbach (952), Bastian Bieberbach (924), Jochen Geiger (901) Michael Lohrer (889). / SV Pößneck: Christopher Kuchenbäcker (Auswärtsschnitt 938), Sebastian Scheidig (910), Sven Müller (897), Jens Blumenstein (895), Steffen Krauß (906), Max Kuhr (895), Tobias Krause. nh