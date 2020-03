PSV Franken Neustadt: Noch zwei Schritte bis zum Aufstieg

Nur noch zwei Spiele stehen auf dem Programm der Kegler in der 2. DCU-Bundesliga Nord. Der PSV Franken Neustadt kann und will mit zwei Siegen den Aufstieg ins Kegeloberhaus verwirklichen. Am Samstag um 13 Uhr gastieren die Puppenstädter bei den auf eigenen Bahnen durchaus gefährlichen Spielern des SV Pößneck.

Spielabsagen aufgrund des Coronavirus' sind in den Ligen der Deutschen Classic-Kegler Union (DCU) - Stand Donnerstah - nicht vorgesehen. Der Verband veröffentlichte lediglich einige Hinweise. Neben Hygienevorgaben empfiehlt die DCU unter anderem, die Zuschauerzahlen auf ein sehr kleines Maß zu beschränken und hält die Mannschaften an, Spieler und Betreuer auf die notwendige Anzahl zu reduzieren. Weitere Informationen zu möglichen Spielabsagen bzw. Verlegungen "werden auf Basis der staatlichen Einschätzung sowie der Einschätzungen aus den jeweiligen Bundesländern und Kommunen bei Bedarf weiter angepasst", heißt es auf der Homepage.

2. DCU-Bundesliga, Männer

PSV Franken Neustadt - SV Pößneck

Die Thüringer galten als ambitioniertes Team, aber durch die frühe Verletzung von Leistungsgarant Daniel Stenzel reichte es im bisherigen Saisonverlauf nur zu einem Mittelfeldplatz. Vier der fünf Siege feierte der SVP zu Hause und zeigte bei 5300 im Heimschnitt starke Schwankungen. "Wir wissen, was Pößneck in der Lage ist, zu spielen und sind daher gewarnt. Aber wir glauben an unsere Qualität und wollen unbedingt gewinnen", erklärt PSV-Betreuer Ulrich Bieberbach. Personell kann der PSV nach aktuellem Stand aus dem Vollen schöpfen. Im Schlusspaar wird vermutlich der auswärts stabilere Bastian Bieberbach den Vorzug vor "Heimgarant" Jochen Geiger erhalten. Ansonsten bleibt das Team unverändert. Mitkonkurrent Bayreuth empfängt Schlusslicht Fraureuth. Die Hoffnung auf Schützenhilfe ist äußerst gering. "Natürlich blicken wir auch zu den Morenden, aber wir haben alles selbst in der Hand und müssen uns auf unsere Aufgaben konzentrieren. Am letzten Spieltag brauchen wir sowieso einen Erfolg, um im direkten Vergleich auszugleichen", erläutert Ulrich Bieberbach. nh