Psalmen singen bei Kerzenschein

Es sind uralte Texte. Lieder voller Leben, voller Glauben und einer geheimnisvollen Tiefe, die in ihnen mitschwingt: die Psalmen. Schon in der jüdischen Liturgie spielten sie eine herausragende Rolle. Und auch zum christlichen Gottesdienst gehören sie seit frühester Zeit fest dazu. Am kommenden Freitag, 15. November, hat man Gelegenheit, sich unter Anleitung von Pfarrer Christian Rosenzweig diesen besonderen biblischen Texten zu nähern. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Johanniskirche bei Kerzenschein. Veranstalter ist das Evangelische Bildungswerk Coburg. Eintritt frei, Spende erbeten. Anmeldung nicht erforderlich. red