Prunksitzungen und Kartenvorverkauf

Auch in dieser Session veranstaltet der Vereinsring in Sulzthal wieder zwei Prunksitzungen. Diese finden am Freitag, 22. Februar, und am Samstag, 23. Februar, in der Mehrzweckhalle statt. Beginn ist jeweils um 19.11 Uhr. Der Vereinsring hat wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Mit dabei sind Garden, Büttenreden und Gesangseinlagen. Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, 9. Februar, um 14 Uhr in der Mehrzweckhalle statt. Einlass zum Einschreiben in die Anmeldeliste ist um 12 Uhr. sek