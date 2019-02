Prunksitzungen in Scheßlitz

An diesem Wochenende, 22. und 23. Februar starten ab jeweils 19.30 Uhr die Prunksitzungen der Scheßlitzer Vereine in der TSV-Turnhalle. Die Veranstalter haben sich wieder große Mühe gegeben, um ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. Über vier Stunden heißt es dann Spannung, Spaß und Witz. Die Sitzungen sind nahezu ausverkauft. Nur noch wenige Restkarten gibt es in der Marienapotheke Uhl, Brandäcker 4 in Scheßlitz. red