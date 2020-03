Prüfungen um 14 Tage verschoben

Nach den Abiprüfungen hat das Kultusministerium nun auch die Prüfungen für die Mittleren Schulabschlüsse und die besondere Leistungserhebung zum qualifizierenden Abschluss der Mittelschule um 14 Tage verschoben. "Wir wollen genügend Zeit für die Vorbereitung auf die Prüfungen geben. Im Zentrum unserer Überlegungen stehen die Belange der Schüler. Alle sollen faire Bedingungen für die Abschlussprüfungen bekommen", teilte Kultusminister Michael Piazolo am Donnerstagabend mit. Ihm sei es wichtig gewesen, die Prüfungstermine mit Lehrkräften, Eltern, Schülern und Direktoren abzustimmen. "In gemeinsamer Anstrengung wollen wir den Absolventen auch in dieser Ausnahmesituation bestmögliche Bedingungen für ihre Abschlussprüfungen bieten", sagte Piazolo.

An den Realschulen wurde der Beginn der Abschlussprüfungen vom 16. auf den 30. Juni verschoben. An den Mittelschulen beginnen die Prüfungen zum Erlangen der Mittleren Reife nach der Verschiebung ebenfalls am 30. Juni. Der Beginn der Abschlussprüfungen für den Qualifizierenden Abschluss ist der 6. Juli. An den Wirtschaftsschulen starten die Prüfungen am 11. Mai. red