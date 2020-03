Prüfungen abgesagt

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Gesundheitsgefahren sowie den verschärften bundes- und landesweiten Präventionsmaßnahmen sagt die IHK Würzburg-Schweinfurt im Bereich der Berufsausbildung alle Zwischen- und Abschlussprüfungen Teil 1 im Zeitraum vom 16. März bis 19. April ab. Auch alle Weiterbildungsprüfungen sind bis einschließlich 19. April abgesagt. Ergänzend wird in der Pressemitteilung der IHK darauf hingewiesen, das die für Montag, 16.März, angesetzte Prüfung "Wirtschaftsbezogene Qualifikationen" auch betroffen ist. Die IHK-Bildungszentren Würzburg und Schweinfurt bis bleiben zunächst bis einschließlich 28. März geschlossen. Die IHK weist darauf hin, dass Fragen rund um das Thema IHK-Prüfungen unter www.wuerzburg.ihk.de/coronavirus beantwortet werden. Dort informiert die IHK über das Vorgehen und gibt zu gegebener Zeit Ersatztermine bekannt. "Die IHK Würzburg-Scheinfurt bedauert es, diesen Schritt gehen zu müssen, sieht sich jedoch in der Pflicht, alle möglichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und zum Schutz der Prüfungsteilnehmer, Prüfer und Aufsichten zu ergreifen", heißt es abschließend in der Mitteilung. red