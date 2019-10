Prüflinge sind erfolgreich

Am Freitag legten wieder neun Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr die Leistungsprüfung "Außenangriff, Wasserentnahme aus Hydranten" ab. Ausbilder Uwe Rothenbücher und Gruppenführer Johannes Gebhardt bereiteten die Gruppe an sechs Abenden vor. Drei der Aspiranten wechseln bald aus der Jugendgruppe zur Aktiven Mannschaft. Die Prüfung fehlerfrei in der vorgegebenen Zeit legten ab: Gruppenführer Johannes Gebhardt (Stufe Gold), Maschinist Thomas Drummer (Stufe Rot-Gold), Tobias Kornfeld (Stufe Blau-Gold), Florian Böhm (Stufe Gold), Peter Adelmann (Stufe Gold), Leander Eitner (Stufe Bronze), Andreas Bartak (Stufe Silber), Lisa Grimm (Stufe Bronze) und Max Lohnert (Stufe Bronze). red