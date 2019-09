Am Sonntag, 8. September, findet die alljährliche Sakramentsprozession zur Gnadenkapelle auf dem Steinknock statt. Der Abmarsch ist um 13.30 Uhr an der Pfarrkirche im Strullendorfer Ortsteil Mistendorf. Den Festgottesdienst in der Wallfahrtskapelle zelebriert Pfarrer Johannes Reinisch. Danach zieht die Prozession wieder zurück zur Pfarrkirche. Abschließend findet auf dem Prälat-Werthmann-Platz eine Bewirtung durch den Frauenkreis Mistendorf statt. red