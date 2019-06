Die Fronleichnamsprozession in Zell findet am Samstag, 22.Juni, statt. Um 18 Uhr findet ein Gottesdienst statt. Im Anschluss führt die Prozession zum Altar Müller und dann in die Höhstraße. Die Prozession geht weiter zum Altar bei Fuß, dann zum Oberen Stück, zum Kreuz am Plan und zur Kirche. Anwohner werden gebeten, ihre Häuser zu schmücken. red