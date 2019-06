Prozession zieht durch die Innenstadt

An Fronleichnam begeht die katholische Kirche den Feiertag Fronleichnam mit festlichen Gottesdiensten und Prozessionen. In Höchstadt beginnt am Donnerstag um 8 Uhr der Festgottesdienst im Schlosshof. Von dort aus nimmt die Prozession ihren üblichen Verlauf und wird in der Kirche beschlossen. Alle Fahnenabordnungen treffen sich um 7.45 Uhr vor dem Gasthaus "Zum Hirschen" und ziehen von dort aus mit dem liturgischen Dienst in den Schlosshof. Alle Figurenträger treffen sich nach dem Gottesdienst im Pfarrhof, um ihre dort bereitstehenden Figuren abzuholen und sich von der Kirchgasse aus in die auf der Hauptstraße vorbeiziehende Prozession einzureihen. Die Kollekte im Gottesdienst ist für die Fertigstellung der Renovierungsarbeiten von St. Georg bestimmt.

Nach dem Gottesdienst findet auch heuer wieder ein gemeinsamer Frühschoppen mit der Möglichkeit, den Mittagstisch einzunehmen, auf dem Kirchplatz und im Garten der "Alten Mälzerei" statt. Bei schlechtem Wetter werden Gottesdienst und Prozession in der Stadtpfarrkirche abgehalten. Für die Bittprozession am Sonntag bleibt alles bei der bisherigen Ordnung, wie das Pfarramt mitteilt. red