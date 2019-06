Prozession und Pfarrfest

Mit Gottesdiensten, einer feierlichen Prozession und einem geselligen Pfarrfest begehen die Gläubigen der Kirchengemeinde Altenkunstadt am Donnerstag, 20. Juni, Fronleichnam, das "Hochfest des Leibes und Blutes Christi". Bereits am Mittwoch, 19. Juni, um 19 Uhr findet in der Pfarrkirche "Mariä Geburt" ein Vorabendgottesdienst statt.

Der Festtag selbst wird mit einer Kirchenparade der Ortsvereine und deren Fahnenabordnungen eingeleitet. Treffpunkt zum Abmarsch ist um 7.45 Uhr am Marktplatz. In Begleitung der "Altenkunstadter Musikanten" ziehen die Vereinsvertreter zur Pfarrkirche, wo um 8 Uhr der Festgottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchors gefeiert wird.

Die große Fronleichnamsprozession im Anschluss führt durch den oberen Ortsbereich zu den vier Altarstationen. Damit fränkische Gemütlichkeit nicht zu kurz kommt, richtet der katholische Männerverein Casino auf dem Gelände des Pfarrheims Sankt Kilian in der Klosterstraße ein Pfarrfest aus. bkl