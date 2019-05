Am Sonntag, 26. Mai, wallen die Thundorfer nach Stadtlauringen. Der Aufbruch zur Bittprozession ist um 9 Uhr, um 10 Uhr findet in Stadtlauringen eine Messfeier statt. Im Anschluss daran werden die Wallfahrer von der Pfarrei in Stadtauringen verköstigt. Die Prozession startet um 11.30 Uhr zum Rückmarsch. mib