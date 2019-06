Prozession im Gärtnerviertel

Am morgigen Sonntag findet die "kleine" Fronleichnamsprozession der Pfarrgemeinde St. Gangolf durch das Gärtnerviertel statt. Los geht es mit der Eucharistiefeier um 8 Uhr vor der Gangolfskirche. Die Prozession startet um ca. 8.45 Uhr vor der Kirche und nimmt folgenden Verlauf: Theuerstadt - Ob. Königstraße - Steinweg - Egelseestraße - Nürnberger Straße - Steinweg - Josephstraße - Überquerung der Luitpoldstraße - Mittelstraße (Altar am Kreuz Spitalstraße) - Siechenstraße (Altar Lorenz) - Untere Königstraße - Obere Königstraße (Altar Kerling) - Theuerstadt (Altar Hl. Sebastian). Die Kommunionkinder sind eingeladen, in ihrer Festkleidung an der Prozession teilzunehmen. Mit dabei sind auch wieder die Bruderschaften, Vereine und Verbände mit Fahnen, Bildern und geschmückten Statuen. Die Pfarrgemeinde bittet, die Häuser zu Ehren des Herrn zu schmücken. red