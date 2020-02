Prozess wegen schweren Raubes beginnt

In der kommenden Woche beginnt am Landgericht Bamberg ein Strafverfahren gegen drei Männer wegen besonders schweren Raubes und anderen Delikten. Ab Mittwoch, 4. März, 9 Uhr, müssen sich die Beschuldigten im Alter von 36, 43 und 24 Jahren vor der Großen Strafkammer verantworten.

Den Angeklagten liegt unter anderem zur Last, sich am Abend des 27. Mai 2019 nach vorheriger telefonischer Ankündigung zu dem Geschädigten in dessen Wohnung in Forchheim begeben zu haben, um dort Stehlenswertes zu entwenden.

Bewaffnet mit Kanthölzern sollen die Angeklagten sodann in die Wohnung des Geschädigten gestürmt sein und diesen auf den Boden gedrückt haben. Einer der Männer soll dem Geschädigten dann den Vorwurf gemacht haben, dass er etwas damit zu tun habe, dass ihm eine größere Menge Haschisch abhanden gekommen wäre.

Der 43-jährige Angeklagte soll zwischenzeitlich die Wohnung des Geschädigten nach Betäubungsmitteln abgesucht haben. Den Angeklagten wird vorgeworfen, den Geschädigten sodann unter Drohungen unter anderem mit einem Küchenbeil zur Preisgabe seines Lieferanten gezwungen zu haben, was schließlich gelungen sein soll.

In Todesangst

Die Angeklagten sollen den Geschädigten anschließend aufgefordert haben, ihnen die Wohnung seines Lieferanten zu zeigen. Der Geschädigte soll der Forderung in Todesangst nachgekommen sein. Auf der Straße vor dem Anwesen des Lieferanten soll der angeklagte 43-Jährige diesen mit einem Messer bedroht und ein spitzes Holzstück an dessen Augenlid gehalten haben. Unter der Drohung, dem Geschädigten das Auge auszustechen, soll dieser aufgefordert worden sein, seine Wohnungstür zu öffnen. Ein Eindringen in die Wohnung des Lieferanten soll nicht gelungen sein, da dessen Freundin die Tür von innen versperrt haben soll.

Kurze Zeit später sollen die Angeklagten beim Eintreffen der von der Freundin alarmierten Polizei geflüchtet sein. Die Fortsetzungstermine für die Verhandlung sind für 5., 12. und 16. März, jeweils 9 Uhr, terminiert. red