Provozierende Frage behandelt

Die EU ist nicht nur in Großbritannien aktuell ein Dauerbrenner. Eine Informations-veranstaltung zur provozierenden Frage: "EU - Wozu?" wurde jüngst vom "Europe direct"-Informationszentrum Coburg unter der Leitung von Helge Kienel für die Schüler der 12. Jahrgangsstufe des Gymnasiums Casimirianum in der Aula der Schule abgehalten. Andreas Christ, Politikwissenschaftler, Soziologe und Mitglied im Team Europe der EU-Kommission, verdeutlichte den Schülern, die 2019 zum ersten Mal an denWahlen zum europäischen Parlament teilnehmen dürfen, die Vorteile, die jedes einzelne Land in der Europäischen Union hat. Christ ging auch auf aktuelle Herausforderungen wie den bevorstehenden Austritt Großbritanniens ein und gab einen Überblick über mögliche Zukunftsszenarien der Gemeinschaft. Die Schüler konnten während des Vortrags zu speziellen Fragen via Smartphone interaktiv teilnehmen. red