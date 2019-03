Provisorium hilft

Nicht einfach gestalten sich derzeit die Verkehrsverhältnisse in Hohnhausen. Denn neben dem Bau der Kreisstraße wird im Rahmen der Dorferneuerung auch die Straße zum Kastanienplatz neu errichtet. Beide Straßen sind also gesperrt. Jetzt kam vor kurzem hinzu, dass nach einer Prüfung die Brücke über den Sabelsbach kurzfristig nicht mehr benutzt werden darf. Kurz entschlossen ließ die Marktgemeinde Burgpreppach in Zusammenarbeit mit dem Leiter der Tiefbauverwaltung des Landkreises, Alfons Schanz, die Brücke mit einem preisgünstigen Provisorium versehen (Kosten 10 000 Euro), sodass sie jetzt von Fahrzeugen bis 16 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht im Schritttempo befahren werden kann. Wie lange dieses Provisorium dienen soll, ist noch ungewiss, denn, wie Bürgermeister Niediek (CSU) erklärte, müssten jetzt Planungen für einen Neubau der Brücke beginnen. Bei einem Ortstermin bedankte sich der Bürgermeister bei den Anwohnern für ihre verständnisvolle Rücksichtnahme bei den Maßnahmen.