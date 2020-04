Provisorischer Ablageplatz

Der vom Zweckverband Abfallwirtschaft (ZVA, www.zva-erlangen.de) betriebene Wertstoffhof in Herzogenaurach kann aktuell kein Grüngut annehmen, weil die geltenden Hygienevorschriften (Abstand, Anzahl der zulässigen Besucher etc.) den gesamten Betriebsablauf stark einschränken. Wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt, entstehen zu ausgeprägte Stau- bzw. Wartesituationen. Um den berechtigten Wünschen und Bedürfnissen der Bürger entgegenzukommen, habe der ZVA, unterstützt durch eine Grundstücksbereitstellung durch die Stadt Herzogenaurach, eine Möglichkeit geschaffen, um die Grüngutabgabe temporär an anderer Stelle wieder zu ermöglichen. Hierzu wird ein bisher unbenutztes Grundstück im Gewerbegebiet Nord 2, westlich der Bamberger Straße, zu einem provisorischen Ablageplatz umfunktioniert. Die Zufahrt erfolgt über die Max-Planck-Straße in Form einer Einbahnregelung über das Grundstück hinweg. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr sowie Samstag von 8 bis 14 Uhr. Diese Regelung gilt ab Donnerstag, 23. April, und vorerst begrenzt bis zum 9. Mai. red