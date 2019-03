Die Katholische Erwachsenenbildung im Landkreis Lichtenfels bietet am Samstag, 30. März, eine Fahrt zur Ausstellung Provenienzforschung "Herkunft & Verdacht" ins Museum im Kulturspeicher nach Würzburg an. Seit geraumer Zeit spielt das Thema Beutekunst in der medialen Berichterstattung eine große Rolle - der unrechtmäßige Erwerb von Kulturgütern. Dieser Frage hat sich das Museum in den vergangenen drei Jahren in einem Forschungsprojekt gestellt. Bei einer Führung durch die Ausstellung wird die Gruppe anhand der Sammlung einen Einblick in die detektivische Kleinarbeit geprägten Provenienzforschung bekommen. Abfahrt ist ab 12 Uhr in Hochstadt. Zustiege sind in Lichtenfels und Bad Staffelstein möglich. Die Rückfahrt ist für 17.30 Uhr vorgesehen. Weitere Informationen und Anmeldung bei der KEB Lichtenfels, Telefonnummer 09261/61767, oder E-Mail an kath.bildung-lif@t-online.de möglich. red