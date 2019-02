Stephan Herbert Fuchs Eine erfolgreiche Leistungsbilanz hat der Maschinen- und Betriebshilfsring Kulmbach bei seiner Jahresversammlung vorgelegt. Auch wenn der Verrechnungswert aller Leistungen von 3,4 auf 3,3 Millionen Euro leicht zurückgegangen war, so könne sich das Ergebnis mit 5685 erfolgten Abrechnungen wieder mehr als sehen lassen, so Geschäftsführer Werner Friedlein.

Der leichte Rückgang resultiert im Wesentlichen aus gesunkenen Maschineneinsätzen, was wiederum mit dem außergewöhnlich trockenen Jahresverlauf 2018 zusammenhängt. Die Betriebshilfe war im Gegenzug sogar leicht angestiegen, wobei sich wirtschaftliche Einsätze, also etwa zur Abdeckung von Betriebsspitzen, und Hilfseinsätze, zum Beispiel bei krankheitsbedingtem Ausfall von Arbeitskräften, in etwa die Waage halten. Der Mitgliederstand des MR Kulmbach liegt aktuell unverändert bei 847, wobei es nach den Worten des Geschäftsführers nur 830 Landwirte im Landkreis gibt. "Damit decken wir mehr als 100 Prozent ab", so Friedlein.

"Unser Ziel ist es, die Betriebshilfe auch in Zukunft zu organisieren und sicherzustellen", sagte Vorsitzender Andreas Textores. Dieses Ziel sei auch weiterhin nur im Miteinander zu erreichen, appellierte er an die Solidarität seiner Berufskollegen.

Die Stimmung in der Landwirtschaft sei gerade nicht die beste, so BBV-Kreisobmann Wilfried Löwinger. Seinen Worten nach liege dies nicht allein an der Dürre des zurückliegenden Jahres, sondern auch an steigenden Auflagen, beispielsweise bei der Düngeverordnung, oder auch am Ausgang des Volksbegehrens zum Artenschutz. "Wir sind tief erschüttert, wie Teile der Gesellschaft mit uns Bauern umgehen", sagte Löwinger.

Landrat Söller erinnerte an die jahrzehntelange hervorragende Zusammenarbeit zwischen Maschinenring und Landkreis. Musterbeispiel dafür sei das "Kulmbacher Modell" der dezentralen Grüngutkompostierung, für das die Verantwortlichen im zurückliegenden Jahr bereits das 30-jährige Bestehen feiern konnten. Landwirte seien für den Landkreis tätig, die Bürger profitierten von der dezentralen Struktur. "Besser hätte man es nicht machen können", so Söllner.

Bürgermeister Hartnack nannte den Maschinenring einen "Prototypen eines perfekten Netzwerks". Die Leistungen des Zusammenschlusses seien unersetzbar.

Einen Blick auf die Landwirtschaft der Zukunft richtete Jurabauer Jörg Deinlein aus Neudorf bei Scheßlitz. Auf seinem Hof, wo er unter anderem auf 280 Hektar Ackerbau betreibt, hat die Zukunft allerdings längst Einzug gehalten. Bei ihm fahren nicht nur die Schlepper von ganz alleine mit Tempomat und Lenksystemen. Dank des Korrektursatellitensystems Egmos werden unter anderem auch Mähdrescher, Pflanzenschutzspritze und Düngerstreuer satellitengestützt mit nie dagewesener Präzision gesteuert. Davon profitiere vor allem die Umwelt, zeigte sich Deinlein überzeugt. Überlappungen beim Düngen würden reduziert, der Boden werde weniger verdichtet, Doppel- und Dreifachbelastungen gehörten der Vergangenheit an und Spurschäden kämen kaum noch vor.

Bei der Jahresversammlung wurden die beiden Betriebshelfer Johannes Heimann aus Freienfels und Harald Gretlein aus Feldbuch geehrt. Die beiden hatten mit fast 12 000 beziehungsweise gut 900 geleisteten Stunden außergewöhnliches Engagement für den Maschinenring gezeigt.