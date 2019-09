Protestzug in Haßfurt

Haßfurt reiht sich in die Liste der deutschen und internationalen Städte ein, die den kommenden Freitag, 20. September, nutzen, um zusammen mit der "Fridays-for-Future"-Bewegung für mehr Klimaschutz zu demonstrieren.

Los geht es am Unteren Turm um 11.30 Uhr, wie die Veranstalter mitteilten. "Der 20. September ist ein enorm wichtiges Datum für die Klimaschutz-Bewegung, insbesondere für ,Fridays for Future'. Wir sehen es als unsere Pflicht an, als fürsorgliche Eltern und Großeltern unsere Kinder und Enkel besonders an diesem Tag zu unterstützen," unterstreicht Christoph Appel, einer der Initiatoren der Demonstration in Haßfurt. "Wir haben in den vergangenen Wochen unser ganzes Augenmerk und viel Energie eingesetzt, um gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der ,Fridays-for-Future'-Gruppe Haßfurt, den Klimastreik auch hier bei uns in der Kreisstadt möglich zu machen", sagt Marianne Alka, die Mitbegründerin der "Parents-for-Future"-Gruppe in Haßfurt. Die Teilnehmer ziehen zum Oberen Turm und über die Promenade auf den Marktplatz (Kundgebung). red