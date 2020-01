Protestaktion auf dem Land

Ein großes weißes Banner mit der Aufschrift "Wirtschaftswachstum bis es knallt? Es reicht!". Davor eine mobile Lautsprecherbox – ein junger Mann hält das Mikrofon an seinen Mund. Drei Megafone sind ebenfalls im Einsatz. Dazu 30 Menschen – die meisten von ihnen schreien aus voller Kehle. Die Protestbewegung "Fridays for Future " will gehört werden. Die Schüler, unter die sich auch ein paar Eltern mit ihren Kindern gemischt haben, skandieren: "Eins, zwei, drei, vier – für den Klimaschutz steh'n wir. Fünf, sechs, sieben, acht – Kohlekraft wird platt gemacht."

Nachdem im Frühsommer des vergangenen Jahres teilweise über 600 junge Demonstranten regelmäßig durch Bamberg zogen, steht nun nur der harte Kern der Bewegung vor der Realschule in Scheßlitz: "Ich denke schon, dass es zu Beginn einige Trittbrettfahrer gab. Heute sind weniger Demonstranten hier, weil die Fahrt von Bamberg nach Scheßlitz einen größeren Aufwand mit sich bringt", sagt Paul M., der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will. Der Schüler der Hugo-von-Trimberg-Schule Bamberg ist im Organisationsteam der Protestbewegung. Die geht bewusst den Schritt ins Bamberger Umland: "Wir wollen die Menschen auf dem Land für die Klimaproblematik sensibilisieren." Zu diesem Zweck gab es bereits Demonstrationen in Hirschaid und Litzendorf.

Vorschläge für den ÖPNV

Ein Problem im Bamberger Umland sieht der 17-Jährige in der schlechten Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Die Taktung sei zu niedrig und die Preise zu hoch. Mitstreiterin Franziska Krines sieht das ähnlich: "Busse und Züge sind eine gute Alternative zum Auto. Im Landkreis ist der ÖPNV jedoch nicht ausreichend ausgebaut. Somit fehlen vielen Schülern und auch anderen Menschen die Möglichkeiten durch die Nutzung zum Klimaschutz beizutragen." Auch in der Tatsache, dass Oberstufenschüler keine kostenfreie Schülerkarte beantragen könnten, sieht sie ein Problem: "Das ist ein Anreiz, sich fahren zu lassen, oder den Rollerführerschein zu machen. Da läuft etwas entschieden verkehrt." Entsprechend fordert sie ein solches Ticket auch für die Elft- und Zwölftklässler, die aus den umliegenden Gemeinden in die Bamberger Gymnasien kommen.

Paul M. geht sogar noch einen Schritt weiter: "Langfristig sollten die öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt und im Umland kostenfrei sein." Die Forderung habe für ihn sowohl sozialen als auch ökologischen Charakter. In Fridays for Future sehe er die Plattform, nach der er lange gesucht habe, um sich politisch zu engagieren. Anderen gehe es ähnlich: "Ich glaube nicht, dass junge Menschen heute politischer sind als früher. Ich denke aber, dass die Bewegung den Schritt zum politischen Handeln erleichtert. Deshalb machen so viele mit."

Nach Scheßlitz sind zwar nur wenige gekommen – die sind dafür umso engagierter. Nach der Begrüßung und dem "offenen Mikrofon" steigt der Lärmpegel erneut an: "Wir sind hier, wir sind laut – weil ihr uns die Zukunft klaut." Anschließend setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung, um über die Hauptstraße vor das Scheßlitzer Rathaus zu ziehen. Ein Ordner soll darauf achten, dass nur eine Straßenseite genutzt wird – das seien die Auflagen für die Genehmigung der Demonstration gewesen, erklärt Cornelia Weber, die Geschäftsführerin der Stadtverwaltung.

Absprache mit Schulleitern

Die Teilnehmer hätten sich bisher stets an die Auflagen gehalten, teilt ein Polizist mit, der die Aktion begleitet. An den Schulen ist dies naturgemäß nicht immer der Fall: Die Kundgebungen finden teilweise während der Unterrichtszeit statt. Man sei jedoch darum bemüht, den Regelbruch in Grenzen zu halten: "Wir achten darauf, dass am Freitag maximal zwei Stunden für unsere Aktionen ausfallen und haben uns mit den Rektoren darauf verständigt, dass wir die verpassten Stunden durch zusätzliches Engagement wieder ausgleichen", sagt Krines, die in die elfte Klasse des Eichendorff-Gymnasiums in Bamberg geht. Dort gebe es viel Verständnis: Die ehemalige Rektorin der Schule habe, nachdem sie in Ruhestand gegangen war, mitdemonstriert. In der Vergangenheit seien jedoch an manchen Schulen auch schon Verweise für die Teilnahme während der Unterrichtszeit ausgesprochen worden. "Wir mussten polarisieren, um groß zu werden", ist sich Krines der Problematik bewusst. Dass die Bewegung nicht nur auf Verständnis stößt, zeigt sich in einer Missfallensbekundung, die ein Unbekannter mit Straßenmalkreide auf den Vorplatz der Realschule schrieb.