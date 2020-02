Protest mit Plakaten und Worten

Christiane reuther Der Landfrauentag ist in den Kreisverbänden des Bayerischen Bauernverbandes ein fester Bestandteil im Jahresrhythmus. Unter dem Motto "Region gestalten" lockte die Veranstaltung am Montagmittag rund 350 Landfrauen und Gäste in die Halle am Tuchanger in Zeil.

Die Klinikclowns Ulrike und Josef begrüßten nicht nur die Besucher am Eingang humorvoll mit roter Pappnase, sondern stellten den Landfrauen ihre Arbeit in den Kinderkliniken anschaulich dar und freuten sich über eine großzügige Spende, die im Laufe der Veranstaltung zusammenkam.

Der Landfrauenchor, der seit 40 Jahren besteht, schmückte unter Leitung von Kirsten Snater den Tag musikalisch aus. Zahlreiche Grußworte von Vertretern aus Politik, Gesellschaft und Kirche sowie von Funktionären des Bauernverbands rundeten den Landfrauentag ab.

Proteste vor der Halle

Während vor der Halle Traktoren mit Transparenten auf die Missstände in der Landwirtschaft hinwiesen, gab es auch Unmut bei der einen oder anderen Besucherin in der Halle.

"Die Lage ist angespannt", äußerte sich eine Landfrau aus Unfinden. Als Säule und Basis aller landwirtschaftlichen Betriebe könne sie von einer 35-Stunden-Woche nur träumen. "Ganz abgesehen, dass der Urlaub komplett gestrichen ist."

Nichtsdestotrotz genoss sie in Zeil ein paar Stunden in Geselligkeit, traf nette Leute, vergaß die Arbeit zuhause und nahm Anregungen mit. Die Landfrau lobte hier das Angebot an guten Referenten.

Diesen Part übernahm in diesem Jahr die CSU-Landtagsabgeordnete Barbara Becker aus Wiesenbronn. "In der Region, in der wir leben, können wir die Welt verändern", sagte Becker. Selbst auf einem Bio-Bauernhof im Nachbarlandkreis Kitzingen aufgewachsen und in der evangelischen Landjugend aktiv gewesen, sei ihr das Thema Regionalentwicklung ans Herz gewachsen. Sich einsetzen und Dinge bewusst angehen, erfordere Engagement, sagte sie.

Die Landfrauen könnten mit dem von ihnen gewählten Thema darauf aufmerksam machen, dass es wichtig sei, ländliche Räume lebenswert zu gestalten. Immerhin lebten 56 Prozent der Bayern auf dem Land. Für einen lebenswerten Raum braucht es, wie Barbara Becker erklärte, verschiedene Partner, etwa Arbeitsplätze, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitgestaltung, schnelles Internet und vieles mehr. Die Landfrauen setzten sich mit viel Herzblut für ihre Region ein.

Der Einkaufs- als Stimmzettel

Den Einkaufszettel der Landfrauen bezeichnete die Referentin deshalb auch als Stimmzettel. Jeder Einzelne könne über den Kauf von regionalen Produkten die Region mitgestalten. Ehrenamtliches Engagement in den Vereinen und die politische Beteiligung zählen für die Politikerin ebenso dazu.

Den anwesenden Kandidaten für die anstehende Kommunalwahl zollte sie Respekt. "Region gestalten" geht aus Beckers Sicht nur mit den Menschen im Dialog: "Wir müssen näher an den Verbraucher heran." Das Engagement der Landfrauen als Vermittler und Zuhörer bedürfe es, gerade in Zeiten des Auseinanderdriftens zwischen Erzeugern und Verbrauchern.

Mit dem Aufsetzen von Hüten aus Kaffeefiltern demonstrierte Becker abschließend die Frage: "Muss ich die Welt alleine retten?" Jede Landfrau dürfe Mut beweisen, sagte sie, und "Hüte" abschütteln, die zu viel werden, oder auch Platz für das Neue schaffen.

Das Wort "Region" verbindet die Kreisbäuerin Cäcilie Werner aus Wonfurt nach eigener Aussage mit etwas Vertrautem, einem Stück Heimat. "Wir können unsere Region verändern, indem wir uns mit großem Engagement einsetzen und Dinge bewusst angehen", sagte Werner.

So sind es aus ihrer Sicht auch die Landfrauen, die durch ihren Einsatz Kultur, Brauchtum und das soziale Miteinander in den ländlichen Regionen pflegen.

"Unsere Landwirte erzeugen qualitativ hochwertige Lebensmittel nach sehr hohen Standards", äußerte sich Werner. Dafür stünden sie an 365 Tagen im Jahr gerne auf, um ihre Tiere oder Pflanzen nach gutem Wissen und Gewissen zu versorgen. Immer höhere Auflagen, Vorschriften und steigende finanzielle Belastungen nähmen allerdings den Landwirten die Freude am Beruf und zwängen sie zum Aufgeben, rügte sie.

Es geht um die Existenz

Fehlentscheidungen seitens der Politik tun laut Werner ihr Übriges. Die Kreisbäuerin fand deutliche Worte für die angespannte Situation in der Landwirtschaft: "Die Landwirte gehen auf die Straße und demonstrieren, weil sie um ihre Existenz kämpfen, nicht weil sie gegen Umweltschutz sind und mehr Subventionen wollen." Sie wollten nur eines: "eine fachlich korrekte, sachbezogene Politik und eine faire und gerechte Behandlung." Die neue Düngeverordnung prangerte Werner an und bezog kritische Stellung zur Situation der Schweinehalter. Die aktuelle Agrarpolitik der Bundesregierung raubt aus Sicht der Kreisbäuerin den Familienbetrieben ihre Lebensgrundlage.

In Deutschland werde die nachhaltigste Landwirtschaft weltweit betrieben. Darauf sollte der Verbraucher stolz sein. Aber weit gefehlt: "Es wird ein ganzer Berufsstand aufgrund unhaltbarer Behauptungen systematisch diffamiert und aufs Äußerste verurteilt", sagte die Kreisbäuerin.

"Umweltschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und nicht die einer einzelnen Berufsgruppe", betonte sie. "Zeigt endlich Rückgrat und handelt", lautete abschließend ihr Appell an die Politik.