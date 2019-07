Protest an der Moosstraße

Unter dem Motto "Ein Zeichen für unsere Unterführungen und Brücken!" kamen am vergangenen Donnerstagabend laut einer Mitteilung rund 80 Personen zu einer Protestaktion an der Moosstraße zusammen. Sie forderten, dass alle Brücken und Unterführungen in Bamberg erhalten bleiben. Dieter Gramß (Bürgerverein Wunderburg) und Wolfgang Grubert (Vorsitzender CSU-Ortsverband Wunderburg/Gereuth) hatten diese Aktion organisiert, da sie "bereits jetzt ein Zeichen setzen" wollen. Bambergs Süden werde nicht tatenlos zusehen, wenn Unterführungen geschlossen werden. Neben Bürgern waren laut den Angaben auch Vertreter von Bahnsinn-Bamberg, des Stadtrates, sowie Bamberger Kaufleute gekommen.

Wolfgang Grubert sagte, dass der Bau der ICE-Trasse große Einschränkungen und Beschwernisse bringen werde. Umso wichtiger sei es, eine reibungslose Verkehrsführung zu gewährleisten. Kindergärten, Bürgervereins- und Schulsprengel, Pfarreigrenzen, Kulturleben und Wirtschaft seien auf Bambergs Brücken und Unterführungen angewiesen.

Deshalb wurde eine Unterschriftenaktion gestartet. Auf Veranstaltungen der beteiligten Vereine und Verbände werden Unterschriften gesammelt, die am Jahresende der Stadtspitze übergeben werden sollen. red