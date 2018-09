Prostatakrebs: Vorsorgeuntersuchung ist wichtig

Das Helios St. Elisabeth-Krankenhaus ruft am Prostata-Tag am kommenden Samstag, 15. September, zur Vorsorgeuntersuchung auf. Prostatakrebs ist die am häufigsten diagnostizierte Krebserkrankung bei Männern über 50 Jahren.

63 000 Neudiagnosen

Jährlich werden rund 63 000 Neudiagnosen bei Männern in Deutschland gestellt. Der Krebs tritt vor allem in höherem Alter auf. Der Europäische Prostata-Tag soll die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren, da nur etwa 15 Prozent der Männer die Früherkennung zum Prostatakrebs aktiv nutzen. Eine solche kann bei jedem Facharzt für Urologie durchgeführt werden. Dazu kann man sich an den Hausarztwenden, um zu erfahren, wo eine Praxis in der Nähe ist.

Vor dem 50. Lebensjahr ist der Krebs der Vorsteherdrüse seltener. Sollte Prostatakrebs beim Vater, Bruder, Onkel oder Großvater aufgetreten sein, sind Früherkennungsuntersuchungen schon früher als mit den üblichen 45 Jahren ratsam, zum Beispiel bereits mit 40. "Eine regelmäßige Vorsorge kann dazu beitragen, Prostatakrebs frühzeitig zu erkennen und dadurch optimal und weniger traumatisierend behandeln zu können. Wenn der Prostatakrebs früh erkannt wird, ist er in bis zu 90 Prozent der Fälle heilbar," so Dr. med. Michael Gruner, Facharzt für Urologie im Gesundheitszentrum Bad Kissingen und Belegarzt im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen.

Ein großes Problem bei Prostatakrebs ist, dass Symptome wie beispielsweise Schwierigkeiten beim Wasserlassen oder Blut im Urin erst im fortgeschrittenen Stadium auftreten. Dies ist ein weiterer Grund, warum auch ohne Auftreten von Symptomen eine regelmäßige jährliche Untersuchung durchgeführt werden sollte. Bei Beschwerden dieser Art oder Schmerzen im Genitalbereich sollte umgehend ein Experte aufgesucht werden. red