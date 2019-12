Bereits zum sechsten Mal lädt das Wild-Wuchs-Theater zu einem besonderen Abend aus der Reihe Prosa, Lyrik, Liedgut in den Barocksaal des Palais Schrottenberg ein. Eine Soiree zwischen Lesung, Liederabend und Theater, die sich ganz der Freude an der Traurigkeit verschrieben hat. Bei Kerzenschein und stimmungsvollem Ambiente werden sowohl eigene wie auch neu interpretierte Gedichte, Geschichten und Lieder dargeboten. Altbekanntes mischt sich mit Neuem und der einen oder anderen Überraschung. Ein bewegender, aber auch schelmischer Abend, teilen die Veranstalter mit. Termine sind der 13., 14. und 20. Dezember jeweils um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Kasernstraße 1. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. red