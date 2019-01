"Promis" besiegten Damen

Zehn Freizeitmannschaften beteiligten sich am neunten Fußball-Benefizturnier des Stammtisches "Null Problemo" in der Schulsporthalle. Die Ränge auf der Tribüne waren prall gefüllt. Der Erlös aus dem Speisen- und Getränkeverkauf kommen der "Kinderarche St. Christophorus" in Hirschaid zugute. Bei den vergangenen Benefizturnieren wurden insgesamt schon weit über 10 000 Euro eingenommen, die für soziale und gemeinnützige Zwecke gespendet wurden, informierte Kassierer Horst Lengenfelder. Heilerziehungspflegerin Christina Keller von der Kinderarche hatte sich schon im Vorfeld beim Veranstalter und allen Teilnehmern bedankt, die für den guten Zweck die Turnschuhe schnürten. Sie stellte ihre Einrichtung kurz vor, in der schwerstpflegebedürftige, mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche ein Zuhause finden.

Sammelaktion gestartet

Spontan hatten die Fußballer in den Mannschaften eine Sammelaktion gestartet. Das Geld wurde von Andreas Bauer während des Turniers an Stammtischvorsitzenden Klaus Wagner übergeben. Wagner freute sich auch darüber, dass Bürgermeister Torsten Gunselmann wieder eine Prominentenauswahl zusammengestellt hatte, die in einem Einlagespiel gegen die Damenmannschaft des TSV Drügendorf/Tiefenstürmig antrat.

Das "Promi-Team" war hochkarätig besetzt: Neben Gemeinderäten, Schulleiter Günther Dalles, Bezirksrat Ulrich Schürr sowie den Bürgermeistern Florian Kraft (Leutenbach) und Karsten Fischkal (Adelsdorf) beteiligte sich auch Umweltminister Thorsten Glauber am Freundschaftskick gegen die Damen. Scheinbar hatten die Promis mit ihrem Teamleiter Torsten Gunselmann heimlich trainiert, denn in der ersten Hälfte gingen sie mit 6:1 Toren in Front. Doch die "Gegenmaßnahme" von Schiedsrichter Michael Dellermann griff: In der zweiten Halbzeit durfte der TSV mit einer Dame mehr auf dem Feld antreten und entschied die zweite Hälfte für sich. Das Spiel endete mit 7:4 Toren für die "Promis".

Beim Freizeitmannschaftsturnier gewann der "1. FC Real Hartplatz", der sich im Endspiel gegen die "Wackhinios" mit 2:0 durchsetzte. Zum besten Torhüter wurde Paul Stolterie gekürt, beste Torschützen waren Jonas Weber und Dominik Baier mit je neun Treffern. Mathias Erlwein