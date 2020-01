Hofheim i. UFr. vor 15 Stunden

Promillesünder wird erwischt

Ein Alkoholsünder ging der Polizei in Hofheim ins Netz. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Dienstag gegen 13 Uhr in der Ostheimer Straße wurde bei einem 62-jährigen Verkehrsteilnehmer Alkoholg...