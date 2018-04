Promillesünder werden erwischt

Die Haßfurter Polizei stoppte zwei Promillesünder. Am Nachmittag wurde ein Pkw-Fahrer in Hofheim kontrolliert. Der Test ergab bei dem 53-jährigen Pkw-Fahrer 0,54 Promille. Einem 62-jährigen Autofahrer erging es in Knetzgau ähnlich. Der Test bei der Kontrolle des Mannes erbrachte 0,56 Promille. red