Promi-Fundstück soll Geld für Tiere bringen

Da staunte Ute Werb aus Sailershausen nicht schlecht, als sie ihr neuestes Fundstück näher inspizierte, das sie vor einigen Wochen auf einem Flohmarkt in Haßfurt erstanden hatte. Ein beige-/chocolatefarbiges "Samsonite Black Label Beauty Case" hatte es ihr angetan. Daran war ein roter Kofferanhänger von Lufthansa Austrian Airlines Group befestigt. Und darin befand sich eine Karte, die auf den Namen Dorothee Mantel ausgestellt war.

Da die Ebelsbacherin, die mittlerweile Staatsministerin für Digitales und stellvertretende CSU-Landesvorsitzende ist, bereits seit 13 Jahren mit dem amtierenden Hofer Landrat Oliver Bär verheiratet ist und dessen Nachnamen trägt, muss also das Case bereits vor dem Jahr 2006 in Gebrauch gewesen sein.

Den Promi-Bonus möchte Ute Werb jetzt nutzen, um eine Spende für zwei Tierschutzorganisationen zu generieren. Die Hunde- und Katzenliebhaberin hat eine Ebay-Auktion erstellt. in der sie das Beauty Case der Bundestagsabgeordneten zu einem Startpreis von 50 Euro anbietet. "Ich hoffe natürlich, dass der Preis noch etwas in die Höhe getrieben wird, damit möglichst viel für den Tierschutz gespendet werden kann", sagt Ute Werb. Nach Internetrecherchen wurde die Edition deutschlandweit nur in acht Geschäften seinerzeit angeboten.

Der erlöste Betrag soll komplett zu gleichen Teilen der Tierhilfe Fuerteventura e.V. und El Capitan animal project e.V. zugute kommen. Beide auf der kanarischen Insel ansässigen Vereine wollen den dortigen Straßenhunden und -katzen ein besseres Leben als in den örtlichen Tierheimen bieten. So werden zum Beispiel Tiere nach Deutschland vermittelt. Von der Tierhilfe in Fuerteventura hat Ute Werb auch ihre Hündin Kenia adoptiert, die sowohl bei ihr als auch bei ihrer Mutter Inge lebt. Während eines Urlaubs hatte sie den jetzt dreieinhalbjährigen Vierbeiner in ihr Herz geschlossen.

Bereits mehrmals stellten sich Ute Werb und ihr Mann Ronny auch als sogenannte Flugpaten zur Verfügung, deren Aufgabe es ist, vermittelte Tiere zu ihren neuen Frauchen und Herrchen nach Deutschland zu begleiten.

Die Staatsministerin Dorothee Bär, die im Vorfeld von Ute Werb über die Auktion informiert wurde, stimmte begeistert zu.

Über welche Wege das Beauty Case auf den Flohmarkt kam, wird wohl ein Rätsel bleiben. Aufgrund eines Trauerfalls in der Familie stand Dorothee Bär nicht für ein Interview zur Verfügung, wie ihr Berliner Büro mitteilte. Die Ebay-Auktion, die unter dem Suchwort "Dorothee Bär" oder dem Link www.ebay. de/itm/153635261166 zu finden ist, endet am Sonntag (20 Uhr).