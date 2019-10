Proklamation am Wochenende

Der Schützenkönig oder die Schützenkönigin ist schon ermittelt worden. An zwei Wochenenden fand das Preis- und Königsschießen der Schützengesellschaft Maßbach statt.

Am Samstag wertete eine elektronische Auswertmaschine die Ergebnisse aus, teilte der Verein mit. Der neue Schützenkönig wird nun am Samstag, 2. November, in seiner Wohnung abgeholt. Aufstellung dazu erfolgt für die Mitglieder des Schützenvereins um 17.45 Uhr auf dem Marktplatz, Abmarsch ist dann um 18 Uhr.

Preisverteilung

Die Proklamationsfeier beginnt dann um 19.15 Uhr mit einem Schlachtschüsselessen im Schützenhaus Maßbach. Im Anschluss erfolgt die Preisverteilung mit der Proklamation des neuen Schützen- und des neuen Jugendkönigs.

Auch werden die Sieger vom traditionellen Vereinsschießen an diesem Abend im Rahmen der Proklamationsfeier geehrt. Die Sieger erhalten ein Spanferkel und 15 Liter Bier. red