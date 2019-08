Die Forschungsstelle am Institut für Informationssysteme richtet sich speziell an Unternehmen im Raum Kronach. Diese können dank der Förderung durch die Staatsregierung ohne langwierige Antragstellung direkt auf die Mitarbeiter der Hochschule Hof zugreifen, um Forschungs- und Transferprojekte mit einer Laufzeit von sechs Monaten bis zu drei Jahren durchzuführen. Interessierte können sich an Frau Habbel, E-Mail: anne-christine.habbel@iisys.de, wenden. red