Projekte werden gefördert

Der Sitzungsrat der Bayerischen Landesstiftung beschloss, wichtige Sanierungsmaßnahmen im Landkreis Bad Kissingen zu fördern, teilte Landtagsabgeordneter Sandro Kirchner mit. Auf Antrag bewilligte der Stiftungsrat insgesamt Zuschüsse in Höhe von 14 500 Euro. Sie fließen in die Instandsetzung eines Anwesens in Münnerstadt (3500 Euro) sowie die Instandsetzung und Umbau einer historischen Scheune zur "Kulturscheune" in Münnerstadt (11 000 Euro). "Sowohl die dem Heimatspielhaus als Nebengebäude dienende Scheune als auch das private Anwesen haben durch die wertvolle historische Ausstattung für unsere Heimat eine überregionale Bedeutung", so Sandro Kirchner in der Pressemitteilung. red