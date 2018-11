Projekte im Landkreis

Eine Sitzung des Steuerkreises der Leader-Aktionsgruppe (LAG) Haßberge findet am Mittwoch, 28. November, im Landratsamt Haßberge in Haßfurt um 9 Uhr statt. Darauf weist das Landratsamt hin. Auf der Tagesordnung stehen das Mint-Labor am Gymnasium in Haßfurt, Informationen zur Erlebniswelt Fränkischer Sandstein Breitbrunn und zum bürgerschaftlichen Engagement bei Fragen der Energie und Landentwicklung. Die Teilnehmer erhalten weiterhin Informationen zur Alten Schmiede in Happertshausen, zum Gemeinschaftsprojekt Mitfahrbänke sowie zur Skate- und Bikeanlage Knetzgau. Außerdem geht es um das Projekt Europäisches Kulturerbesiegel (EKS) für zisterziensische Klosterlandschaften in Mitteleuropa. red