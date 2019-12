Projekte einreichen

Unter der Überschrift "Bürger gestalten ihre Heimat" stellt die lokale Aktionsgruppe (LAG) Coburg Stadt und Land aktiv auch im Jahr 2020 rund 6500 Euro für bürgerschaftlich initiierte Projekte und die Unterstützung von Bürgerengagement zur Verfügung. "Jetzt sind die engagierten Bürger, Vereine und Organisationen aus Stadt und Landkreis Coburg gefragt, ihre Projekte einzubringen", ermutigen Bürgermeister Thomas Nowak und Landrat Sebastian Straubel als Vorsitzende der Leader-Region Coburger Land und starten den vierten Aufruf.

Schon zwölf Vorhaben gefördert

Seit 2017 konnten mit Hilfe dieser Initiative zwölf Vorhaben von Bürgern und Vereinen fachlich und finanziell unterstützt und umgesetzt werden. Dazu zählen zum Beispiel das internationale Jugendzeltlager "Grenzenlos", die Fassung der Schneybachquelle, die Erstellung von Übersichtstafeln für das Loipennetz um Neukirchen, die erstmalige Durchführung eines freiwilligen sozialen Schuljahres in der Region Coburg oder das Anlegen eines Naturlehrpfades in Fürth am Berg.

Noch bis zum 31. Januar 2020 können Projektanfragen mit einem ausgefüllten Formular, das zusammen mit wichtigen Informationen zum Kleinprojektefonds auf der Homepage der Leader-Region Coburger Land unter www.region-coburg-mitgestalten.de zu finden ist, an LAG-Manager Tobias Gruber (tobias.gruber@region-coburg.de) geschickt werden, der Interessenten berät. Anschließend werden die Projekte im Entscheidungsgremium der LAG bewertet und ausgewählt. Danach kann es direkt losgehen und das Projekt umgesetzt werden.

Um einen Zuschuss zu erhalten, müssen die Maßnahmen Bürgerengagement unterstützen beziehungsweise bürgerschaftlich initiiert und mindestens einem der Entwicklungsziele der Leader-Region zuzuordnen sein, die sich unter anderem um folgende Themen drehen: Brauchtum, Kultur und regionale Identität, Energiewende und Klimaschutz, Freizeit und Tourismus oder Bildung und Lernen.

Bewerben können sich beispielsweise P-Seminare an Schulen, Bürgergemeinschaften, Privatpersonen, Orts-, Naturschutz- oder Heimatvereine und ähnliche Akteure aus der Region Coburg, die sich ehrenamtlich engagieren. Kommunen sind von der Bezuschussung ausgeschlossen.

Bezuschusst werden 90 Prozent der Kosten, pro Projekt maximal mit 1000 Euro, in Einzelfällen mit bis zu 2500 Euro. red