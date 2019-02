Projektchor "The Guardians" sucht noch Sänger

In Bamberg wird in diesen Wochen der Chor "The Guardians" gegründet. Wer Freude am Singen hat oder sein verborgenes Talent entdecken will, ist den Organisatoren des Chors herzlich willkommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Alter spielt keine Rolle, wer sich schnell anmeldet, hat die Chance, einer von maximal 80 Mitwirkenden zu sein, die am Ende des Jahres ein Konzert mit einer Begleitband geben.

Einmal im Monat gibt es einen jeweils dreistündigen Workshop mit dem Coach und Soulsänger Mano Michael, besser bekannt als Mano Ezoh. Er soll die Stimmen der Chormitglieder perfektionieren, ihre Potenziale entdecken sowie Gesangstechnik, Stimm-Power und Bühnenpräsenz verbessern.

Die Guardians singen Lieder aus den Bereichen Soul, Gospel und Pop. Wer weitere Informationen möchte, soll seine Anmeldung per E-Mail an guardians@manomichael.com mit dem Stichwort "Guardians Bamberg" schicken. red