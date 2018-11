Projektchor probt für Musical

Seit geraumer Zeit probt ein gemischter Chor der Liedertafel im Seniorenzentrum St. Elisabeth für ein Weihnachts-Musical. Die nächste Probe findet heute, Donnerstag, um 20 Uhr statt. Die einstudierten vierstimmigen Chorsätze kommen am 2. Adventssonntag, 9. Dezember, um 16 Uhr in der Alten Aula in einem Weihnachtsmusical zur Aufführung, das der Kinder- und Jugendchor der Liedertafel derzeit einstudiert. Die Leitung beider Projekte liegt in den Händen von Annemarie Kreuzer. sek